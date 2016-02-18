Жительница Приморья за оскорбления убила своего отца совком
Партизанским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, в апреле 2019 года отец фигурантки, находясь в своем доме в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять жену и дочь. Не выдержав оскорбительный высказываний, женщина взяла металлический совок и нанесла им не менее четырех ударов по голове отца. В результате этого потерпевшему причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.