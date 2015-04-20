Женщина из Покровки до смерти избила односельчанку
Ударила по голове и туловищу не менее 10 раз и убила. Суд в Октябрьском районе приговорил убийцу к долговременному заключению, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру ПК.
В октябре 2019 года Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении жительницы с. Покровка, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как установлено в судебном заседании, в феврале 2019 года фигурантка в ходе ссоры с потерпевшей нанесла ей не менее 10-ти ударов руками по голове и туловищу, причинив тем самым телесные повреждения, от которых по неосторожности наступила смерть потерпевшей.
За совершение указанного преступления суд назначил подсудимой окончательное наказание в виде 8 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке.
Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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