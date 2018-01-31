Житель Приморья осужден к длительному лишению свободы

В ноябре 2019 года Дальнереченским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который осужден за совершение двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере), а также за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину, в октябре 2018 года, находясь в с.Грушевое Дальнереченского городского округа, фигурант дважды сбыл покупателям наркотическое средство каннабис (марихуану) массой 72,73 гр. и 165,85 гр., получив за наркотические средства 350 рублей, бутылку спиртного и электрическую дрель. Однако закупщики действовали в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в связи с чем наркотические средства были изъяты сотрудникам полиции.

Кроме того, в декабре 2018 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, нанес своей сожительнице множество ударов руками и ногами в область головы и тела. В результате полученных травм груди и живота впоследствии наступила смерть потерпевшей.

Установлено, что подсудимый ранее судим за совершение аналогичного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, в 2017 году освобожден условно-досрочно из мест лишения свободы.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, а также наличие особо опасного рецидива преступлений, суд назначил фигуранту наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд оставил приговор суда без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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