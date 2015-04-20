«Скостить» срок не получилось у жительницы Покровки
Жительница Октябрьского района Приморского края осуждена на длительный срок к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает "Вести: Приморье".
В октябре 2019 года Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении жительницы с. Покровка, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В судебном заседании установлено, в феврале 2019 года фигурантка в ходе ссоры с потерпевшей нанесла ей не менее 10-ти ударов руками по голове и туловищу, причинив тем самым телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшей, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.
За совершение указанного преступления суд назначил подсудимой окончательное наказание в виде 8 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке.
Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора, апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, приговор Октябрьского районного суда – без изменений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.12.2019 Женщина из Покровки до смерти избила односельчанку
-
18.02.2019 В Приморье бомж в пьяном угаре зарезал своего собрата по несчастью
-
20.04.2015 Несовершеннолетние приморцы отправятся в тюрьму за убийство человека
-
05.03.2019 Житель Приморья в ходе ссоры зарезал своего знакомого на детской площадке
-
23.12.2016 Житель Уссурийска поджег товарища из-за ревности
-
15.06.2017 Матрос траулера «Ардатов» в ходе ссоры убил своего коллегу
Добавить комментарий