«Скостить» срок не получилось у жительницы Покровки

Жительница Октябрьского района Приморского края осуждена на длительный срок к лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает "Вести: Приморье".

В октябре 2019 года Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении жительницы с. Покровка, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании установлено, в феврале 2019 года фигурантка в ходе ссоры с потерпевшей нанесла ей не менее 10-ти ударов руками по голове и туловищу, причинив тем самым телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшей, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

За совершение указанного преступления суд назначил подсудимой окончательное наказание в виде 8 лет 15 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора, апелляционную жалобу оставил без удовлетворения, приговор Октябрьского районного суда – без изменений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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