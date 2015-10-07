Житель Приморья осужден к реальному лишению свободы за храние останков тигра и оборот наркотических средств

В январе 2019 года Тернейским районным судом вынесен приговор местному жителю, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконное хранение особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ), п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегина, преступления совершены в 2017 году в с. Амгу Тернейского района. Фигурант незаконно хранил по месту своего проживания в морозильной камере труп самки амурского тигра возрастом 5-8 месяцев, с огнестрельным ранением в голову.

Он же во дворе дома осуществил посадку, а в последующем культивирование 871 куста наркосодержащих растений: 261 куста растений конопли и 610 кустов растений мака снотворного, что является особо крупным размером. Кроме того, фигурант хранил по месту своего проживания собранные с культивированных им растений конопли верхушечные части, общей массой в перерасчете на высушенное вещество 319 граммов, что является крупным размером.

Преступления выявлены сотрудниками полиции в ходе обыска, проведенного в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

С учетом изменений, внесенных апелляционной инстанцией Приморского краевого суда, за совершение указанных преступлений осужденному назначено наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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