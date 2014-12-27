Приморец, хранивший в морозилке тушу тигра, приговорен к реальному сроку лишения свободы
Вынесен приговор приморцу за хранение останков амурского тигра и оборот наркотиков.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, 42-летний житель поселка Амгу Тернейского района в морозильной камере по месту своего жительства незаконно хранил тушу тигра.
Экспретизой установлено, что обнаруженные останки принадлежат 5-8-месячной самке амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.
Кроме того, на территории частного домовладения гражданин выращивал 870 кустов маньчжурской конопли и мака снотворного, а также хранил крупную партию высушенных запрещенных к культивированию и хранению наркосодержащих растений.
Мужчине быо предъявлено обвинение в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенным в Красную книгу, незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере и незаконном приобретении, хранении, изготовлении и переработке наркотических средств в крупном размере.
Причиненный государству экологический ущерб оценен в 1, 5 млн. рублей.
Суд назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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