Новости Происшествия

Сегодня, 12:28
 

Приморец, хранивший в морозилке тушу тигра, приговорен к реальному сроку лишения свободы

Приморец, хранивший в морозилке тушу тигра, приговорен к реальному сроку лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Вынесен приговор приморцу за хранение останков амурского тигра и оборот наркотиков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, 42-летний житель поселка Амгу Тернейского района в морозильной камере по месту своего жительства незаконно хранил тушу тигра.

Экспретизой установлено, что обнаруженные останки принадлежат 5-8-месячной самке амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Кроме того, на территории частного домовладения гражданин выращивал 870 кустов маньчжурской конопли и мака снотворного, а также хранил крупную партию высушенных запрещенных к культивированию и хранению наркосодержащих растений.

Мужчине быо предъявлено обвинение в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенным в Красную книгу, незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере и незаконном приобретении, хранении, изготовлении и переработке наркотических средств в крупном размере.

Причиненный государству экологический ущерб оценен в 1, 5 млн. рублей.

Суд назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря