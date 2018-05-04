В Приморье водитель такси забил до смерти своего пассажира
Водитель такси осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в октябре 2018 г. подсудимый ожидая клиента возле кафе, у фигуранта возникла словесная ссора с потерпевшим, в ходе которой последний высказался в адрес водителя грубой нецензурной бранью. В ответ злоумышленник достал из багажного отделения деревянную ножку от стола и нанес ею несколько ударов по голове и телу своего обидчика. Потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде перелома лучевой и локтевой костей, а также перелома костей черепа с размозжением вещества головного мозга, от которых в дальнейшем наступила смерть.
За содеянное подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. При назначении наказания суд учел отягчающее обстоятельство - особо опасный рецидив преступлений (поскольку у фигуранта имелась непогашенная судимость за убийство).
Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке.
Вышестоящая инстанция Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего прокурора о законности приговора, оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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