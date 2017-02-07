Обжалование не спасло: строгий приговор вступил в силу

В октябре 2019 года Уссурийским районным судом вынесен приговор жителю Уссурийска, который признан виновными в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, сообщает "Вести: Приморье".

В судебном заседании установлено, что в июле 2015 года фигурант незаконно сбыл масло каннабиса (гашишное масло) массой 1,3 грамма другому лицу взамен за оказание услуги передать сверток с сим-картами и зарядными устройствами для телефонов на территории, расположенной возле ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН.

Наркотик изъяли сотрудники полиции в ходе досмотра вещей, находящихся при лице, незаконно получившим средство. Ранее этот человек уже обвинялся в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Признав подсудимого виновным в совершении незаконного сбыта гашишного масла, суд назначил ему за содеянное 9 лет лишения свободы. Окончательное наказание назначено в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Вышестоящая инстанция Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего в деле прокурора, оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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