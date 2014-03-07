Уроженец Республики Азербайджан осужден за сбыт героина во Владивостоке

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор уроженцу Республики Азербайджан, который виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, наркоторговец договорился о встрече с потенциальным покупателем, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», мужчина продал ему героин за 30 тыс. руб. После этого злоумышленник был задержан, наркотик изъят из незаконного оборота.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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