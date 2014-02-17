Приговор без изменения: жизнь за колючей проволокой получили местные жители

Суд признал виновными участников организованной группы в составе четырех человек в незаконном изготовлении и сбыт наркотиков и приговорил их к лишению свободы в исправительной колонии на сроки от 10 лет и 6 месяцев до 12 лет и 6 месяцев, сообщает "Вести: Приморье"

В августе 2019 года Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен приговор четырем местным жителям, которые признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

В судебном заседании установлено, фигуранты входили в состав организованной группы, созданной в 2015 году с целью незаконного оборота наркотических средств на территории Приморья и за его пределами.

Преступная деятельность членов группы заключалась в сборе растений конопли, изготовлении из них наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла) и его сбыте.

Организатор группы (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском) осуществлял общее руководство членами орггрупы, вовлекал в неё лиц, в том числе являющихся потребителями наркотиков, осуществлял финансирование преступной деятельности, транспортировку наркотических средств и др, сообщает пресс-служба Прокуратуры РФ по Приморскому краю.

Участники группы осуществляли сбор растений конопли, занимались незаконным изготовлением наркотических средств, а также их расфасовкой с целью дальнейшего сбыта за денежное вознаграждение. Вырученные деньги передавались организатору.

Одного из участников группы пытался сбыть наркотики через таможенную границу на территорию Республики Корея авиационным транспортом.

Фигурант, спрятав наркотик в личных вещах, прошел регистрацию на авиарейс, следующий в г. Пусан Республики Корея, и прошёл в зону таможенного контроля, где был задержан сотрудниками таможни. Хранившееся при нем наркотическое средство гашишное масло массой более 113 грамм было изъято.

Преступная деятельность орггруппы пресечена в апреле 2016 года сотрудниками УФСКН России по Приморскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им за содеянное от 10 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Вышестоящая инстанция Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего прокурора о законности приговора, оставила приговор без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru