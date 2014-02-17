В Приморье накрыли группировку, занимающуюся производством и сбытом наркотиков
Вырастили, приготовили наркотик, распространили - сели в тюрьму. Во Владивостоке вынесен приговор преступной группировке, занимающейся производством и сбытом наркотических веществ, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на краевую прокуратуру.
Ленинским районным судом г. Владивостока вынесен приговор четырем местным жителям, которые признаны виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 229.1 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, фигуранты входили в состав организованной группы, созданной в 2015 году с целью незаконного оборота наркотических средств на территории Приморья и за его пределами.
Преступная деятельность членов группы заключалась в сборе растений конопли, изготовлении из них наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла), и его сбыте.
Организатор группы (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском) осуществлял общее руководство членами орггрупы, вовлекал в неё лиц, в том числе являющихся потребителями наркотиков, осуществлял финансирование преступной деятельности, транспортировку наркотических средств и др.
В соответствии с распределенными ролями другие участники группы осуществляли сбор растений конопли (в т.ч. в окрестностях с. Комиссарово и Ханкайского районов), занимались незаконным изготовлением наркотических средств, а также их расфасовкой с целью дальнейшего сбыта за денежное вознаграждение.
Вырученные деньги передавались организатору.
На одного из участников группы была возложена обязанность сбыть наркотическое средство путем перемещения через таможенную границу Таможеннного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Республики Корея авиационным транспортом с целью получения денежных средств.
Так, в апреле 2016 года фигурант, спрятав в личных вещах наркотик, прошел регистрацию на авиарейс, следующий в г. Пусан Республики Корея, и прошёл в зону таможенного контроля, где был задержан сотрудниками таможни. Хранившееся при нем с целью сбыта наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) массой более 113 грамм было изъято.
Преступная деятельность орггруппы пресечена в апреле 2016 года сотрудниками УФСКН России по Приморскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им за содеянное от 10 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
В отношении остальных членов оргруппы уголовное дело выделено в отдельное производство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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