«Мертвые души-2019»: заведующая детским садом получала зарплату за уволенного сотрудника
Руководитель детского сада обвиняется в мошенничестве, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Шкотовским районным судом вынесен приговор в отношении жительницы г. Большой Камень, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период, когда фигурантка занимала должность заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Кораблик» городского округа Большой Камень.
Достоверно зная, что помощник воспитателя уволена и фактически не работает в детском учреждении, фигурантка внесла в табеля учета рабочего времени сведения о фактически отработанном времени с октября 2018 г. по январь 2019 г.
В дальнейшем на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, на банковскую карту бывшего помощника воспитателя, которая фактически находилась у фигурантки, необоснованно перечислялись денежные средства.
Полученными деньгами в сумме более 77 тыс. рублей злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в муниципальных учреждениях на срок 2 года.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Ущерб, причиненный бюджету, возмещен в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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