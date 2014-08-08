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«Мертвые души-2019»: заведующая детским садом получала зарплату за уволенного сотрудника

«Мертвые души-2019»: заведующая детским садом получала зарплату за уволенного сотрудника

Фото: geg55.ru


Руководитель детского сада обвиняется в мошенничестве, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Шкотовским районным судом вынесен приговор в отношении жительницы г. Большой Камень, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период, когда фигурантка занимала должность заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Кораблик» городского округа Большой Камень.

Достоверно зная, что помощник воспитателя уволена и фактически не работает в детском учреждении, фигурантка внесла в табеля учета рабочего времени сведения о фактически отработанном времени с октября 2018 г. по январь 2019 г.

В дальнейшем на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, на банковскую карту бывшего помощника воспитателя, которая фактически находилась у фигурантки, необоснованно перечислялись денежные средства.

Полученными деньгами в сумме более 77 тыс. рублей злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в муниципальных учреждениях на срок 2 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.   

Ущерб, причиненный бюджету, возмещен в полном объеме.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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