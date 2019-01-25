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В Приморье директор школы получала зарплату во время отдыха за границей

В Приморье директор школы получала зарплату во время отдыха за границей

Источник фото: Новости Крыма

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора местной школы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, директор одной из муниципальных школ Октябрьского района с 2014 по 2018 годы неоднократно выезжала за пределы Российской Федерации с целью отдыха.

Используя свое служебное положение, значимость занимаемой должности и доверительные отношения с подчиненными, фигурантка давала распоряжение вносить в табеля учета использования рабочего времени заведомо ложные сведения о том, что она якобы фактически находилась на рабочем месте.

Женщина получала заработную плату в полном объеме в период своего отсутствия на работе.

В результате преступных действий муниципалитету причинен ущерб в сумме более 30 тыс. рублей, который оно возместила в полном объеме.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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