Директор приморской школы по-особому пользовалась служебным положением

В Октябрьском районе перед судом предстанет бывший директор школы, обвиняемая в мошенничестве, сообщают «Вести:Приморье».

Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора местной школы, которая обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, директор одной из муниципальных школ Октябрьского района с 2014 по 2018 годы неоднократно выезжала за пределы Российской Федерации с целью отдыха.

Используя свое служебное положение, значимость занимаемой должности и доверительные отношения с подчиненными фигурантка давала распоряжение вносить в табеля учета использования рабочего времени заведомо ложные сведения о том, что она якобы фактически находилась на рабочем месте.

Женщина получала заработную плату в полном объеме в период своего отсутствия на рабочем месте.

В результате преступных действий муниципалитету причинен материальный ущерб в сумме более 30 тысяч рублей, который возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru