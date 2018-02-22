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Директор приморской школы по-особому пользовалась служебным положением

Директор приморской школы по-особому пользовалась служебным положением

Источник фото: pixabay.com

В Октябрьском районе перед судом предстанет бывший директор школы, обвиняемая в мошенничестве, сообщают «Вести:Приморье».

Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора местной школы, которая обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, директор одной из муниципальных школ Октябрьского района с 2014 по 2018 годы неоднократно выезжала за пределы Российской Федерации с целью отдыха.

Используя свое служебное положение, значимость занимаемой должности и доверительные отношения с подчиненными фигурантка давала распоряжение вносить в табеля учета использования рабочего времени заведомо ложные сведения о том, что она якобы фактически находилась на рабочем месте.

Женщина получала заработную плату в полном объеме в период своего отсутствия на рабочем месте.

В результате преступных действий муниципалитету причинен материальный ущерб в сумме более 30 тысяч рублей, который возмещен в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, отметили в прокуратуре ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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