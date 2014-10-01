На 152 тысячи «раздела» детей-сирот высокопоставленная сотрудница госучреждения
В Чугуевском районе вынесен приговор по уголовному делу о присвоении бюджетных средств, сообщают «Вести:Приморье».
Чугуевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период мая по декабрь 2019 года главным бухгалтером краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Чугуевка».
Должностное лицо учреждения, используя служебное положение, присвоила денежные средства, предназначенные для закупки одежды и обуви воспитанников, отметили в прокуратуре Приморья.
Реализуя преступный умысел, она выдавала в подотчет сотруднику, осуществляющему закупки необходимых принадлежностей, наличные денежные средства, систематически недодавая часть сумм, присваивая их себе.
Действуя таким образом, ей удалось похитить более 152 тыс. рублей.
Обвиняемая признала вину в инкриминируемом ей преступлении, а также возместила причиненный ущерб.
Преступление выявлено в ходе прокурорской проверки, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 5 тыс. рублей с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на 2 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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