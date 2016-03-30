Адвокат из Владивостока путем обмана завладела миллионами своей доверительницы

Советский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в октябре 2016 года адвокат оказывала юридическую помощь по отмене решения уполномоченных органов о выдворении за пределы России знакомого потерпевшей.

Женщина разработала схему хищения денежных средств у своей доверительницы. В целях реализации задуманного она сообщила ей, что стоимость услуги составляет 2 млн 560 тыс. рублей. Потерпевшая передала всю сумму денежных средств.

Злоумышленница на протяжении более 2 лет представляла поддельные документы от имени правоохранительных органов Российской Федерации и иностранных государств, якобы подтверждающие факт того, что путем направления различных запросов, она пытается добросовестно оказывать юридические услуги.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 100 тыс. рублей

Ущерб потерпевшей бывший адвокат возместила в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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