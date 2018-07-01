300 тысяч на кону: Адвокат и подельник получили реальные сроки

В краевом центре вынесен приговор в отношении бывшего адвоката и его подельника за мошенничество в крупном размере, сообщают «Вести:Приморье».

Советский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено в судебном заседании, в период с октября по декабрь 2019 года бывший адвокат, осуществляя защиту доверителя по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств, с целью собственного обогащения разработал схему по хищению денежных средств.

Реализуя задуманное, он привлек к участию в совершении преступления своего знакомого, который на одной из встреч со своим подельником и его доверителем представился сотрудником полиции.

Злоумышленник сообщил потерпевшему, что у него имеется информация еще о двух фактах преступной деятельности потерпевшего, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

За непривлечение к уголовной ответственности фигурант предложил потерпевшему передать ему денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей

Потерпевший согласился на предложение злоумышленников и поочередно передал им денежные средства в сумме 200 тыс. рублей.

Однако их преступные действия не были доведены до конца, поскольку их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил бывшему адвокату 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его подельнику - 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в прокуратуре Приморья.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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