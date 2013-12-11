В Приморье адвокат приговорен к реальному сроку лишения свободы за мошенничество

Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего адвоката. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, фигурант работал в Конторе адвокатов № 15 Адвокатской палаты Приморского края. В 2016 году к нему обратился гражданин, с просьбой оказалть юридические услуги его знакомому, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Для решения вопроса об изменении меры пресечения и переквалификации действий в рамках указанного уголовного дела, злоумышленник предложил передать ему денежные средства в сумме 1 млн рублей, якобы в целях вознаграждения должностным лицам. Получив названную сумму, фигурант присвоил денежные средства себе.

Кроме того, при встрече с потерпевшим он пообещал якобы оказать содействие о передаче дела по подследственности за вознаграждение в сумме 1,5 млн рублей.

Однако преступные действия фигуранта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему по совокупности наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 420 тыс. рублей. Кроме того, подсудимый лишен права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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