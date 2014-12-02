Суд отказался смягчить приговор экс-главе городского поселения

В июне 2020 года Уссурийский районный суд вынес приговор в отношении бывшего главы Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района, а также сотрудника муниципального казенного учреждения. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере с использованием служебного положения).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, фигуранты с целью собственного обогащения разработали схему хищения денежных средств.

Реализуя задуманное, злоумышленники пообещали одному из руководителей коммерческой компании городского поселения, что с ним от имени местной администрации будет заключен договор аренды земельного участка в с. Абрамовка Михайловского района.

За победу его организации в аукционе и заключение договора аренды он должен был заплатить денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей.

При этом фактически злоумышленники не намеревались исполнять взятые на себя обязательства, поскольку не имели такой возможности.

Потерпевший, действовавший в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», передал фигурантам указанную сумму. После чего злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил бывшему главе наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Его подельник приговорён к 2 годам лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора, согласился с законностью постановленного приговора и в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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