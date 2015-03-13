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Реальный срок заключения получили бывший глава городского поселения и его подельник

Реальный срок заключения получили бывший глава городского поселения и его подельник

Источник фото: pixabay.com

В Приморье к реальному лишению свободы осужден бывший глава Новошахтинского городского поселения и  его подельник за совершение мошенничества с использованием служебного положения, сообщают «Вести:Приморье».

Уссурийским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего главы Новошахтинского городского поселения Михайловского муниципального района, а также  сотрудника муниципального казенного учреждения,  которым они признаны виновными в покушение на   мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана,  в крупном размере с использованием служебного положения.

Как установлено в судебном заседании, фигуранты с целью собственного обогащения разработали схему по хищению денежных средств, отметили в прокуратуре ПК.

Реализуя задуманное, злоумышленники пообещали одному из руководителей коммерческих компаний городского поселения, что за денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей они предпримут действия по заключению с ним договора аренды земельного участка в с. Абрамовка Михайловского района,  путем обеспечения победы компании в аукционе на право заключения договора об аренде земельного участка с местной администрацией.

При этом фактически злоумышленники не намеревались  исполнять взятые на себя обязательства, поскольку не имели такой возможности.

Потерпевший, действовавший в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», передал фигурантам указанную сумму. После чего злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, суд назначил бывшему главе наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Его подельник приговорён к 2 годам лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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