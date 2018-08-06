Карманнику из Владивостока дали 3,5 года «строгача»





Неоднократно судимый житель Владивостока в очередной раз попался на краже, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из одежды, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в апреле 2019 года местным жителем, 1992 г.р., ранее неоднократно судимым за совершение имущественных преступлений.

Находясь на автобусной остановке «Школьная», расположенной в районе д. 22 «б» по ул. Борисенко в г. Владивостоке, он увидел, что несовершеннолетняя увлечена беседой со своим знакомым. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, фигурант похитил из кармана куртки потерпевшей мобильный телефон стоимостью более 11 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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