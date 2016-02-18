Рецидивистка из Владивостока отправится в колонию за кражу кожаной куртки

Укравшая кожаную куртку жительница Владивостока проведет несколько лет в тюрьме, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Приговором Советского районного суда города Владивостока ранее судимая местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в апреле 2019 года фигурантка зашла в бутик женской одежды в одном из торговых центров г. Владивостока, где увидела на одной из стоек с верхней одеждой кожаную куртку без антикражных устройств.

Спрятав похищенную куртку стоимостью 18 тыс. рублей в свою сумку, обвиняемая скрылась с места преступления.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Похищенное имущество в ходе следствия изъято и возвращено потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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