Велосипедного маньяка осудили во Владивостоке





Иностранный вор, специализировавшийся на краже дорогих горных велосипедов, проведет 2,5 года в колонии-поселении, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, преступления совершались в период с июня по август 2019 года. Жертвами его деяний стали граждане, которые хранили велосипеды на лестничных площадках в подъездах жилых домов. Фигурант дела разрезал противоугонные тросы, которыми велосипеды крепились к перилам лестничной клетки, и похищал чужое имущество. Всего таким образом ему удалось похитить 5 горных велосипедов.

В дальнейшем похищенные велосипеды он сбывал, давая объявления в сети Интернет. Ущерб потерпевшим от его преступных действий составил более 100 тыс. рублей.

В ходе следствия полицейскими одному из потерпевших возвращено 2 велосипеда.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселения.

Кроме того, гражданские иски потерпевших в оставшейся части удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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