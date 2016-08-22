Велосипедного маньяка осудили во Владивостоке
Иностранный вор, специализировавшийся на краже дорогих горных велосипедов, проведет 2,5 года в колонии-поселении, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
По версии следствия, преступления совершались в период с июня по август 2019 года. Жертвами его деяний стали граждане, которые хранили велосипеды на лестничных площадках в подъездах жилых домов. Фигурант дела разрезал противоугонные тросы, которыми велосипеды крепились к перилам лестничной клетки, и похищал чужое имущество. Всего таким образом ему удалось похитить 5 горных велосипедов.
В дальнейшем похищенные велосипеды он сбывал, давая объявления в сети Интернет. Ущерб потерпевшим от его преступных действий составил более 100 тыс. рублей.
В ходе следствия полицейскими одному из потерпевших возвращено 2 велосипеда.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселения.
Кроме того, гражданские иски потерпевших в оставшейся части удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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