Житель Владивостока осужден за серию краж горных велосипедов
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в краже с причинением значительного ущерба.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, ранее обвиняемый похитил из подъезда дома горный велосипед, закрепленный к перилам противоугонным тросом. Установлено, что аналогичным способом злоумышленник совершил пять хищений. Два похищенных велосипеда сотрудники полиции вернули владельцам в ходе следствия.
Похищенные велосипеды злоумышленник сбывал, размещая объявления в сети «Интернет». Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил сумму более 150 тыс. рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил фигуранту наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.
Гражданские иски потерпевших от противоправной деятельности осужденного удовлетворены в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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