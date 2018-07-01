Житель Владивостока заработал 4,3 млн. рублей, продавая несуществующие автомобили
Во Владивостоке рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном и особо крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, представляющего права, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокурора Советского района Владивостока Антона Каплунова, с 2017 г. по январь 2019 г. фигурант, не имея в собственности автомобилей, размещал в сети Интернет объявления об их продаже.
Потенциальные покупатели связывались с ним, он обещал доставить выбранные автомашины из г. Владивостока в другие регионы. Злоумышленник получал от потерпевших денежные средства в счет оплаты за транспортные средства, а также предлагал оплатить перевозку, оформление и иные расходы, которые также несли покупатели.
Вводя в заблуждение и не намереваясь осуществить взятые на себя обязательства, фигурант причинил четырем потерпевшим ущерб на общую сумму более 4,3 млн. рублей. Похищенными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, фигурант у неустановленных лиц приобрел два паспорта (по данному факту уголовное дело выделено в отдельное производство), оформленных на граждан Российской Федерации, вырезал фотографии владельцев и вклеил свою, при этом повторно заламинировав документ.
Один из паспортов злоумышленник использовал для открытия банковского счета, на который перевел денежные средства за автомашину потерпевший.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
03.12.2019 Автобизнес приморца потерпел крах
-
26.11.2019 "Сотрудница администрации Приморья" совершила мошенничество на 9 млн. рублей
-
09.07.2019 Во Владивостоке под суд пойдет квартирный мошенник
-
30.05.2019 Во Владивостоке вынесен приговор телефонным мошенникам
-
06.07.2018 Во Владивостоке осужден вымогатель и грабитель
-
01.07.2018 В Приморье банковский служащий обокрал клиентов на полмиллиона рублей
Добавить комментарий