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Вчера, 22:34

Мошенник из Владивостока наживался на нуждающихся в работе моряках

Мошенник из Владивостока наживался на нуждающихся в работе моряках

Источник фото: youla.io


Во Владивостоке окончено слушание дела о мошенничестве в сфере трудоустройства моряков, — передают «Вести: Приморье» по информации прокуратуры ПК.

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор в отношении гражданина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, фигурант от имени крюинговой организации, под видом предоставления посреднических услуг, размещал заведомо ложную рекламу в сети Интернет о предоставлении услуг по трудоустройству моряков на транспортный и рыбодобывающий флот.

В объявлениях за денежное вознаграждение в сумме 15 тыс. рублей он предлагал услуги по оформлению документов, необходимых для трудоустройства моряков вахтовым методом в судоходные компании в регионах Дальневосточного федерального округа (Приморский край, Камчатский край и Сахалинская область).

Получив от потенциальных работников денежные средства, мужчина не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.

Действуя подобным образом, в период с июня по декабрь 2017 г. злоумышленнику удалось похитить у доверчивых граждан денежные средства на общую сумму свыше 616 тыс. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 3 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ущерб, причиненный потерпевшим, взыскан судом в полном объеме.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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