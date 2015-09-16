Автобизнес приморца потерпел крах
Во Владивостоке рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном и особо крупном размере, и подделке официального документа, представляющего права, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления).
Как установлено в судебном заседании, с 2017 г. по январь 2019 г. фигурант, не имея в собственности автомобилей, размещал в сети Интернет объявления об их продаже, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры ПК.
Потенциальные покупатели связывались с ним, он обещал доставить выбранные автомашины из г. Владивостока в другие регионы. Злоумышленник получал от потерпевших денежные средства в счет оплаты за транспортные средства, а также предлагал оплатить перевозку, оформление и иные расходы, которые также несли покупатели.
Вводя в заблуждение и не намереваясь осуществить взятые на себя обязательства, фигурант причинил четырем потерпевшим ущерб на общую сумму более 4,3 млн рублей. Похищенными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, фигурант у неустановленных лиц приобрел два паспорта (по данному факту уголовное дело выделено в отдельное производство), оформленных на граждан Российской Федерации, вырезал фотографии владельцев и вклеил свою, при этом повторно заламинировав документ.
Один из паспортов злоумышленник использовал для открытия банковского счета, на который перевел денежные средства за автомашину потерпевший.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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