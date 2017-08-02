Суммы в несколькими нулями не досчитались владельцы ювелирных салонов Владивостока
В краевом центре перед судом предстанет местный житель, совершивший серию краж, сообщает «Вести: Приморье».
Заместитель прокурора Первомайского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в краже и краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.
С сентября по октябрь 2019 года неоднократно судимый 32-летний местный житель совершал преступления. Фигурант крал золотые изделия из ювелирных магазинов, расположенных в крупных торговых центрах города, вскрывая витрины, когда продавцы отвлекались на покупателей. Всего он похитил имущества на сумму более 100 тыс. рублей, отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, он совершил хищение денежных средств из павильона, расположенного на одном из рынков. В результате действий злоумышленника потерпевший оценил ущерб в 29 тысяч рублей.
Похищенным мужчина распоряжался по своему усмотрению.
В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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