Суммы в несколькими нулями не досчитались владельцы ювелирных салонов Владивостока

В краевом центре перед судом предстанет местный житель, совершивший серию краж, сообщает «Вести: Приморье».

Заместитель прокурора Первомайского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в краже и краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

С сентября по октябрь 2019 года неоднократно судимый 32-летний местный житель совершал преступления. Фигурант крал золотые изделия из ювелирных магазинов, расположенных в крупных торговых центрах города, вскрывая витрины, когда продавцы отвлекались на покупателей. Всего он похитил имущества на сумму более 100 тыс. рублей, отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, он совершил хищение денежных средств из павильона, расположенного на одном из рынков. В результате действий злоумышленника потерпевший оценил ущерб в 29 тысяч рублей.

Похищенным мужчина распоряжался по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru