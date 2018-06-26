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Взяли с поличным: Охранник воровал в охраняемом им бизнес-центре

Взяли с поличным: Охранник воровал в охраняемом им бизнес-центре

Источник фото: pixabay.com

Перед судом предстанет охранник бизнес-центра, который совершал хищения в охраняемой организации, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника охранного агентства, который обвиняется в совершении преступлений - тайное хищение имущества с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, в октябре 2019 года сотрудник агентства, охранявший бизнес-центр краевой столицы, обманул уборщицу, у которой под предлогом проверки причины срабатывания сигнализации взял связку ключей от кабинетов. В ночное время он открыл один из кабинетов и похитил из сейфа денежные средства арендатора в размере 30 тыс. рублей.

Посчитав, что его противозаконные действия остались незамеченными, в феврале текущего года, мужчина вновь проник в тот же кабинет и совершил хищение денежных средств в размере 5,5 тыс. рублей. Однако в этот раз действия преступника были зафиксированы заранее установленными камерами видеонаблюдения.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Потерпевшим заявлен гражданский иск о возмещении ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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