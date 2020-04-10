Действия «талантливых» граждан в районе Универсама насторожили горожан

Житель Владивостока рассказал о ситуации, с которой столкнулся на парковке в районе Универсама, сообщают «Вести:Приморье» .

Мужчина рассказал, то с машин срезают катализаторы. И при условии того, что машину все-таки придется оставить в том районе, следует обратить внимание, воришки действуют средь бела дня.

Многие отметили, вероятно, для того чтобы сдать на металл, другие предположили, делают так для того, чтобы продать, стоят они дорого.

При чем большинство пояснили, стоит сразу обратиться в полицию.

«Никого не смутило, днём на универсаме, ДНЁМ!!! это талантище».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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