«Сползающий» в море стадион обсуждают в Приморье
Спортивное сооружение - стадион в микрорайоне бухты Патрокл может уйти в историю, сообщают «Вести:Приморье».
В приморском паблике irecommend_vdk опубликованы фотографии, которые сделаны жителем Владивостока с дрона. Рассматривая кадры, кажется, что дорожка вокруг стадиона действительно съезжает в сторону моря. Жители отмечают, стадион построили не так давно. А кто-то предположил, что расстояние от построенных домов относительно морского побережья тоже кажется не идеальным.
«Если мячик улетел, то всё», - подписали фото в паблике.
«Там, если по асфальту бегать, вслед за мячиком улететь можно».
«То есть грунт там точно сполз? Мне не кажется?».
«Если мяч не идёт к стадиону, тогда стадион идёт к мячу, судя по фото».
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