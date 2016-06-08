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«Сползающий» в море стадион обсуждают в Приморье

«Сползающий» в море стадион обсуждают в Приморье

Спортивное сооружение  - стадион в микрорайоне бухты Патрокл может уйти в историю, сообщают «Вести:Приморье».

В приморском паблике irecommend_vdk опубликованы фотографии, которые сделаны жителем Владивостока с дрона. Рассматривая кадры, кажется, что дорожка вокруг стадиона действительно съезжает  в сторону моря. Жители отмечают, стадион построили не так давно. А кто-то предположил, что расстояние от построенных домов относительно морского побережья тоже кажется не идеальным.

«Если мячик улетел, то всё», - подписали фото в паблике.

«Там, если по асфальту бегать, вслед за мячиком улететь можно».

«То есть грунт там точно сполз? Мне не кажется?».

«Если мяч не идёт к стадиону, тогда стадион идёт к мячу, судя по фото».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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