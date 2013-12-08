Жители Босфора второй раз за четыре дня нашли ржавые артиллерийские снаряды

В понедельник, 5 апреля, жители частного сектора на Босфора, 57 во Владивостоке второй раз за четыре дня нашли в грунте ржавые артиллерийские снаряды. Очевидцы вызвали полицию и взрывотехников, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как рассказала местная жительница Екатерина, днём неизвестные вырубали деревья, а когда заметили людей, быстро уехали. Через некоторое время мужчины вернулись на КамАЗах, в которых привезли грунт для отсыпки участка, где остались попиленные ветки.

После того, как землю выгрузили, оказалось, что в ней лежат боеприпасы. Все они с виду не представляют опасности, на них нет взрывателей, однако сам факт нахождения снарядов рядом с домами напугал людей, и они вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место и ждут специалистов-взрывотехников.

На место приехали сапёры отдельной бригады морской пехоты ТОФ. Ржавые боеприпасы осмотрели, после чего положили в грузовик и увезли для утилизации.

Напомним, 1 апреля в этом же районе в куче грунта местные жители нашли семь боеприпасов. Их вывезли морские пехотинцы для утилизации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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