Происшествие на Босфора во Владивостоке обсуждают жители города

Об очередном происшествии на Босфора рассказали очевидцы. Они уточнили, неизвестные подожгли лес, сообщают «Вести:Приморье».

На Босфора 57 неизвестные подожгли лес и скрылись. Огонь вовремя заметили местные жители и вызвали огнеборцев, пишет автор поста в паблике dps_controlnews.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Жители Босфора второй раз за четыре дня нашли ржавые артиллерийские снаряды. жители частного сектора на Босфора, 57 во Владивостоке второй раз за четыре дня нашли в грунте ржавые артиллерийские снаряды. Очевидцы вызвали полицию и взрывотехников. днём неизвестные вырубали деревья, а когда заметили людей, быстро уехали. Через некоторое время мужчины вернулись на КамАЗах, в которых привезли грунт для отсыпки участка, где остались попиленные ветки.

После того, как землю выгрузили, оказалось, что в ней лежат боеприпасы. Все они с виду не представляют опасности, на них нет взрывателей, однако сам факт нахождения снарядов рядом с домами напугал людей, и они вызвали полицию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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