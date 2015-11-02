Из Владивостока в Благовещенск на поезде теперь можно добраться без пересадок, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал "Дальневосточные ведомости".

«До ввода беспересадочного вагона пассажирам приходилось делать пересадку на другой проходящий поезд по ст. Белогорск, - рассказали в службе корпоративных коммуникаций филиала АО РЖД — Дальневосточная железная дорога. - Воспользоваться беспересадочным сообщением можно через день. Отправление из Владивостока будет осуществляться в период с 25 апреля по 3 ноября в составе поезда № 7 сообщением Владивосток – Омск, из Благовещенска с 28 апреля по 6 ноября 2021 года в составе № 277 сообщением Благовещенск – Белогорск».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]