Новый график движения поездов введен на Дальневосточной железной дороге
8 декабря в 00:00 по московскому времени по всей сети железных дорог России начал действовать новый график движения поездов на 2019-2020 годы.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД, с вводом нового расписания на Дальневосточной железной дороге вместо пассажирского поезда № 75/76 сообщением Нерюнгри – Москва назначен многогруппный поезд № 375/376 Нерюнгри – Тайшет с беспересадочными вагонами сообщением: Нерюнгри – Москва, Нерюнгри – Кисловодск, Тында – Москва.
Увеличена периодичность курсирования скорого пассажирского поезда № 97/98 сообщением Тында – Кисловодск, теперь состав будет отправляться и прибывать через день, вместо одного раза в четыре дня. Таким образом, обеспечено ежедневное железнодорожное сообщение станций Нерюнгри и Тында с центральными регионами России и Сибири.
Изменена периодичность отправления поезда №8/7 Новосибирск – Владивосток с ежедневного на один раз в двое суток.
Отменен летний пассажирский поезд № 207/208 сообщением Новокузнецк – Владивосток. Взамен назначен пассажирский поезд № 47/48 сообщением Омск – Владивосток круглогодичного действия с отправлением через день.
В период с 28 мая по 9 октября сохранено курсирование беспересадочных вагонов сообщением Владивосток – Благовещенск в составах пассажирских поездов № 7/8 сообщением Владивосток – Новосибирск и № 278/277 сообщением Белогорск – Благовещенск с минимальным временем нахождения в пути следования 26 часов. При этом количество вагонов увеличено в два раза, с 2-х до 4-х (два плацкартных и два купейных).
В настоящее время в ОАО «РЖД» и АО «ФПК» проводится работа по назначению, по предварительным данным, во втором квартале 2020 года дневного пассажирского поезда в сообщении Хабаровск – Владивосток, о дате его назначения и расписании движения будет сообщено дополнительно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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