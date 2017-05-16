Пожар охватил квартиру в многоэтажке

О происшествии, которое произошло в Октябрьском районе Приморья рассказал пользователь whatsapp «Вести:Приморье».

Жители села стали очевидцами пожара, который охватил квартиру многоэтажного дома.

Горит квартира, Октябрьский район, село Чернятино, улица Зелёная, дом 4, квартира 53. Жертв нет.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Очевидцы уточняют, в квартире проживал мужчина, который часто находился в состоянии алкогольного опьянения. Электроэнергию не оплачивал. Всегда нелегально подключался. Скорее всего, проблема из-за проводки. В момент возникновения пожара хозяина дома не было. Пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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