Столб рухнул на глазах очевидцев: Тысячи человек остались без света

В Артеме, в селе Кролевцы на глазах очевидцев упал столб. Провода лежат на дороге, сообщают «Вести:Приморье». Жители района утверждают, свет в домах жителей села исчез.

Только что в районе остановки "Развилка" упал столб. Провода лежат на дороге. Кролевцы без света...,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях отмечают, что без света не только Кролевцы.

«О, стабильность рухнула».

«И ясном тоже».

«Кневичи тоже без света».

«Столб рождения моей бабушки по внешнему виду».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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