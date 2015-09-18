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Столб рухнул на глазах очевидцев: Тысячи человек остались без света
В Артеме, в селе Кролевцы на глазах очевидцев упал столб. Провода лежат на дороге, сообщают «Вести:Приморье». Жители района утверждают, свет в домах жителей села исчез.
Только что в районе остановки "Развилка" упал столб. Провода лежат на дороге. Кролевцы без света...,
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
В комментариях отмечают, что без света не только Кролевцы.
«О, стабильность рухнула».
«И ясном тоже».
«Кневичи тоже без света».
«Столб рождения моей бабушки по внешнему виду».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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