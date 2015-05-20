«Важнейший законопроект» о возвращении пенсионного возраста 55/60 лет внесен в Госдуму

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, отменяющий пенсионную реформу и снижающий пенсионный возраст в России, сообщают «Вести:Приморье».

Согласно документу, в России должны будут вернуть возможность выхода на страховую пенсию по старости женщинам в 55 лет, а мужчинам – в 60 лет. Об этом заявил председатель партии «справедливороссов» Сергей Миронов на странице сайта партии.

"Мы считаем, что предыдущим Правительством, которое пролоббировало повышение пенсионного возраста, была сделана очень большая политическая, социальная и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять. И чем раньше мы ее исправим, тем лучше для наших граждан и для нашей страны", – уточнил парламентарий.

По словам главы партии Сергея Миронова, это «важнейший законопроект». Он был внесен в нижнюю палату парламента 7 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]