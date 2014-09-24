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Социальная доплата к пенсии: в Госдуму внесен законопроект
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу, сообщают «Вести:Приморье».
Авторы проекта предлагают приравнять социальную доплату к среднегодовому прожиточному минимуму на душу населения в субъекте страны за предыдущий год, отмечает «Газета ру».
Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 января следующего года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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