Новые выплаты гражданам предлагает ввести депутат Госдумы

Депутат призвал правительство не делать ставку на одну ипотеку. Мнение о том, что в России нужно вводить программу социальных выплат и назначать беспроцентные жилищные ссуды для малоимущих высказал парламентарий Сергей Миронов, сообщают «Вести:Приморье».

«... сделав ставку на эту программу (сельской ипотеки), Правительство резко "срезало" другие – например, программу социальных выплат, по которой государство субсидировало селянам до 70% стоимости жилья, – указал Сергей Миронов. – Хотя именно прямые государственные субсидии гражданам – лучший способ решения жилищной проблемы для нашего, мягко говоря, небогатого большинства. Нужно наращивать программу социальных выплат, вводить беспроцентные жилищные ссуды для малоимущих. Ипотека – это, в первую очередь, способ поддержки банков», отметил Миронов на официальной странице сайта партии.

Также он уточнил, что задача государства, это поддержка граждан напрямую.

Напомним, что программа сельской ипотеки по ставке до 3% рассчитана на 2020-2025 годы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]