Новые льготы по оплате за электроэнергию планируют ввести для граждан

Власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии, сообщают «Вести:Приморье».

Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о создании новых механизмов адресной поддержки социально незащищенных слоев населения. Об этом пишут «Известия».

Такая мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом).

В сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения», — сказано в документе.

В протоколе указано, что меры прорабатывают в рамках подготовки к совещанию у президента России Владимира Путина по вопросам развития электроэнергетики.

В Минстрое сообщили, что переход к экономически обоснованным тарифам необходимо синхронизировать с расширением мер адресной социальной поддержки.

Сегодня в большинстве регионов субсидии получают те семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22% семейного бюджета и более. Можно было бы скорректировать показатель до 15%, полагают в Минстрое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]