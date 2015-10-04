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О введении продовольственных карточек рассказали в Кабмине

О введении продовольственных карточек рассказали в Кабмине

Источник фото: pixabay.com

Правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан. Это подчеркнул во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет ТАСС.

"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается", - сказал он.

Представитель кабмина подчеркнул, что приоритет при реализации мер поддержки нуждающихся граждан отдается тем мероприятиям, "которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности - это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве". Кроме того, отметил Беляков, сейчас в России работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий населения, и в большинстве своем эти меры носят финансовый характер. "Гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению", - заметил пресс-секретарь премьера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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