НДФЛ "уйдет в историю" для части россиян

Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума, а то и выше, сообщает "Вести: Приморье".

Данная идея активно обсуждается и прорабатывается в высших эшелонах российской власти и, скорее всего, будет реализована в том или ином виде в самое ближайшее время.

«Совещания по этому поводу уже проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве. Идея — продемонстрировать борьбу за социальную справедливость. Регионам, в бюджеты которых зачисляется НДФЛ, реформа обойдется в 1—1,5 триллиона рублей. Речь может идти не просто об отмене НДФЛ для малоимущих (с доходами около 10 000 рублей), а о введении вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех россиян, при этом ставка НДФЛ может вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь, отмечает ura.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений». Представители премьер-министра Дмитрия Медведева и Минэкономразвития отказались от комментариев.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает инициативу отмены НДФЛ для россиян, получающих небольшую зарплату. При этом она предложила отменить подоходный налог для граждан, зарплата которых близка к минимальному размеру оплаты труда. Дискуссия вокруг отмены налога дошла даже до Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что в Кремле пока не сформирована позиция по данному вопросу. В Госдуме РФ «URA.RU» заявили о том, что россиян, получающих менее 20 тысяч рублей, вполне можно было бы освободить от уплаты подоходного налога.

Сама по себе идея освобождения бедных россиян от части налогов принадлежит председателю правления ВТБ Андрею Костину. Глава Минфина Антон Силуанов призвал тщательно проанализировать возможные последствия ее реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]