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Депутат Госдумы сравнила малоимущих с уголовниками и тунеядцами

Депутат Госдумы сравнила малоимущих с уголовниками и тунеядцами

Фото: ridus.ru/Госдума РФ

Депутат Госдумы Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Ридус».

На YouTube опубликована запись с заседания думского комитета по бюджету и налогам, где обсуждался вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ. Звучала, к примеру, идея освободить от этого налога наиболее малоимущие слои населения, но Гусева ее не одобрила.

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила депутат.

Гусева утверждала также, что «ни одна страна в мире» так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия, и что перед введением прогрессивного налога следовало бы дополнительно просчитать экономические последствия этого решения.

Пользователи Сети остались недовольны, что политический деятель с приличным заработком, не выглядящий голодным, сравнивает бедных сограждан с уголовниками и тунеядцами. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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