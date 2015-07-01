Бедных могут освободить от налогов

Валентина Матвиенко поддержала инициативу освободить малоимущих от уплаты НДФЛ. Ранее эта идея не вызывала энтузиазма у российских чиновников. Нужно взвесить все за и против этого предложения, говорил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Газета.ру"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение освободить малоимущих людей от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Я знаю, что сейчас активно обсуждается и в СМИ, и в правительстве идет дискуссия о возможности освобождения от НДФЛ малообеспеченных семей. Я бы это поддержала. Да, надо все просчитать, не скатываться к популизму, но, мне кажется, это разумное предложение, потому что разница в уровнях доходов среди бедных, богатых очень высока», — сказала Матвиенко.

По мнению главы группы ВТБ Андрея Костина, для физических лиц можно установить размер минимального дохода, который не будет облагаться налогом, «то есть решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами». Он отмечал, что видит рост поддержки этой идеи среди членов правительства и в администрации президента РФ.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов высказался осторожно. «Надо смотреть и на плюсы, и на минусы, как это скажется на региональных бюджетах. Поэтому надо взвешивать все», — сообщил чиновник.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин указал, что предложение требует проработки.

Решение об отмене НДФЛ для самых бедных слове населения — разумное, говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Однако, по его словам, с бедностью справиться оно не поможет.

Так, по данным исследования Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ), если отменить НДФЛ для тех, чей доход равен прожиточному минимуму, а именно они считаются самыми бедными, то количество бедных людей в стране снизится всего на 1 процентный пункт. В среднем по России величина, которая на 2019 год определена как порог бедности, для трудоспособного населения составляет 11 тыс. 280 рублей, для детей – 10 тыс. 390, пенсионеров – 8 тыс. 583.

Гораздо важнее, чем кого-то освобождать от НДФЛ, обеспечить рост доходов населения до такого уровня, при котором уплата налогов не создавала бы проблем для выживания, полагает член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов России Денис Зайцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]