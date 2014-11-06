Транспортный налог могут отменить
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, сообщает "Вести: Приморье".
Госдума отклонила инициативы депутатов фракции об отмене транспортного налога и введении прогрессивной шкалы НДФЛ.
«Мы будем все эти инициативы вносить повторно, будем на них настаивать. Как показывает практика, рано или поздно, в той или иной степени, под тем или иным авторством наши предложения воплощаются в жизнь», — заявил Миронов.
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы. В то же время сегодня существует другой источник — от стоимости каждого проданного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей. Кроме того, Госдума приняла закон об индексации акцизов, согласно которому в 2013 году ставки, поступления от которых уже поступают на возмещение вышеуказанных выпадающих доходов, выросли на 6%, отмечает REGNUM.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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