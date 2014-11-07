В Госдуме высказались по поводу вероятной отмены транспортного налога

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев считает, что отмена транспортного налога сегодня маловероятна. По его оценке, данная инициатива пока мало проработана, - сообщает "Парламентская газета".

Ранее депутат Андрей Барышев внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

Гутенев отметил, что транспортный налог зачисляется в региональные бюджеты, а если он будет погружен в акцизы на горючее, то он будет зачисляться в федеральный бюджет. «Конечно, мы понимаем, что за счет субсидий федерального центра можно выровнять эту систему. С точки зрения ряда экспертов, это более справедливая система — насколько ты интенсивно эксплуатируешь автомобиль, насколько ты много тратишь горючего, столько ты и должен заплатить за восстановление дорожного полотна», — цитирует РИА «Новости» слова парламентария.

Гутенев полагает, что такая инициатива была бы актуальна 10-12 лет назад.

Вместе с тем замглавы думского комитета призвал проанализировать, что это может дать, насколько более справедливой станет система, понимая, что не должна увеличиться налоговая нагрузка на население. «Мы и так сейчас платим довольно много налогов», — сказал он, заметив, что увеличение затрат на администрирование при переходе с одного налога на другой в любом случае повлечет определенные финансовые издержки.

Ранее Министерстве финансов России назвали отмену транспортного налога нецелесообразной, отметив, что реализация инициативы может привести к снижению поступлений в дорожные фонды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]