О новых налогах и изменении в пенсионной системе рассказал депутат

Правительство РФ готовится ввести новые налоги и сборы, а также повысить пенсионный возраст. Об этом в своем telegram-канале написал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

Ранее Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики опубликовал результаты опроса на тему отношения россиян к налоговому бремени. По результатам опроса, 60% респондентов готовы к повышению налогов ради улучшения некоторых социальных сфер. По мнению Зюганова, власти готовят новую почву.

«Власть готовит почву для введения очередных сборов с населения? О, чудеса, да и только! И это в то время, когда доходы населения падают восьмой год подряд», — написал Зюганов. Он предположил, что правительство может также повысить пенсионный возраст. Кроме того, возможно введение продуктовых карточек для малоимущих, отметил Зюганов. Депутат подчеркнул — результаты других опросов показывают, что около 60% граждан экономят на еде и не имеют никаких сбережений.

Введение в стране системы карточек, которую упомянул Зюганов, поддержал президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями думских фракций. По его словам, подобная инициатива рассматривалась еще во время пандемии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]