Снижение пенсионного возраста может коснуться жителей Дальнего Востока

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст жителям Севера и Дальнего Востока. Об этом президент России Владимир Путин может заявить в ходе послания Федеральному Собранию. Таким прогнозом с ura.ru поделился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее telegram-канал «Незыгарь» выложил пост с анонсом изменений в пенсионной системе. По их данным, Правительство и Министерство труда проработали варианты возвращения прежнего пенсионного возраста северянам и жителям дальневосточных территорий, а также возвращение индексации работающим пенсионерам.

«В части снижения пенсионного возраста для отдельных категорий — это не исключено. Думаю, что определенные уступки мы увидим, некоторые шаги назад. Я не исключаю, что это высказывание будет как раз в ходе послания президента. Подобного рода утечки — они симптоматические», — поделился депутат.

Шеин уточняет, что такие поправки уже рассматривали. «Когда вся история была с пенсионной реформой, были отдельные поправки, предлагающие именно по Северу и Дальнему Востоку не повышать. Они на тот период были отвергнуты, но, судя по всему, дело возвращается к этому диалогу опять», — заявляет он.

Депутат Госдумы РФ, экс-министр труда и социального развития Российской Федерации Сергей Калашников считает, что в современных условиях делать такие прогнозы сложно. «Мы видим, что в последнее время, особенно в пенсионной системе наблюдается определенное шараханье в разные стороны. Поэтому предсказать какую-то последовательность действий при условии, что нет концепции пенсионной реформы, которая назрела, представляется затруднительно», — рассказал он ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]