Россияне умоляют поднять пенсионный возраст, заявила известный депутат
Пенсионный возраст необходимо повышать, чтобы стимулировать людей быть здоровее. Такой аргумент в пользу пенсионной реформы озвучила спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.ru.
«У меня есть знакомые, которым 65 лет. Кто работает, умоляют поднять пенсионный возраст», — заявила Журова в интервью изданию «Спорт день за днем». Как утверждает депутат, ее знакомые пенсионного возраста уверяют, что готовы работать до тех пор, пока способны приносить пользу обществу.
Пенсионную реформу Журова назвала мировой тенденцией, заявив, что «повышение пенсионного возраста должно случиться в любой стране». При этом неприятие реформы депутат обосновала тем, что людей пугает неизвестность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
15.06.2018 Правительство предложило повысить пенсионный возраст
-
08.06.2018 Пенсионный возраст мужчин повысят на 5 лет, женщин - на 8 лет - РБК
-
24.05.2016 Путин повысил пенсионный возраст для всех чиновников
-
27.09.2015 Повышение пенсионного возраста возможно в перспективе после широкого обсуждения
-
17.02.2015 Минфин готовится ввести "пенсионный" налог
-
07.02.2015 Минфин предлагает увеличить пенсионный возраст до 63 лет
Добавить комментарий