Россияне умоляют поднять пенсионный возраст, заявила известный депутат

Пенсионный возраст необходимо повышать, чтобы стимулировать людей быть здоровее. Такой аргумент в пользу пенсионной реформы озвучила спортсменка и депутат Госдумы Светлана Журова, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ura.ru.

«У меня есть знакомые, которым 65 лет. Кто работает, умоляют поднять пенсионный возраст», — заявила Журова в интервью изданию «Спорт день за днем». Как утверждает депутат, ее знакомые пенсионного возраста уверяют, что готовы работать до тех пор, пока способны приносить пользу обществу.

Пенсионную реформу Журова назвала мировой тенденцией, заявив, что «повышение пенсионного возраста должно случиться в любой стране». При этом неприятие реформы депутат обосновала тем, что людей пугает неизвестность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]